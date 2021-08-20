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Чехия открылась для украинцев: что нужно для въезда

Чехия открылась для украинцев: что нужно для въезда

Правительство Чехии приняло решение снять ограничения на въезд в страну для украинских туристов. Ограничения отменили 25 августа.

Об этом сообщает информационный портал Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно:

  • Vaxzevria (AstraZeneca),
  • Spikevax (Moderna),
  • Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
  • Janssen,
  • Covishield.

Также необходимо получить в “Дія” сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.

Въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия:

  • сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
  • заполненного перед выездом в страну въездного формуляра Чехии по ссылке. Распечатанный или цифровой формуляр необходимо подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства;
  • действительного биометрического паспорта для выезда за границу; медицинской страховки на срок поездки.
По материалам РБК-Украина
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