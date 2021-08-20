Чехия открылась для украинцев: что нужно для въезда

Правительство Чехии приняло решение снять ограничения на въезд в страну для украинских туристов. Ограничения отменили 25 августа.
Об этом сообщает информационный портал Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно:
Также необходимо получить в “Дія” сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.
Въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия:
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