Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в норму

В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию снизят с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час при месячном потреблении до 250 кВт*час. Чтобы вписаться в указанный норматив, необходимо соблюдать целый ряд условий.

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В среднем украинцы использовали в 2020-м около 170 кВт*час электроэнергии в месяц, говорится в данных Кабмина. Но здесь стоит учитывать, что зимой потребление может быть значительно выше указанной суммы, а летом наоборот – ниже.

Так, если вы используете электроэнергию для подогрева воды или отопления, то объем потребления может достигать более 500 кВт*час в месяц.

Для более эффективного потребления стоит соблюдать целый ряд правил, говорится в рекомендациях Госэнергоэффективности:

выключать свет в пустых помещениях;

установить энергосберегательные лампочки и датчики движения на лампы;

постепенно поменять все бытовые предметы на те, которые соответствуют классу энергоэффективности “А” и выше;

полностью отключать компьютер, технику, которой не пользуетесь;

держать холодильник и морозильник в чистоте, не должно быть льда и снега; а перед тем, как поставить еду в холодильник, ее нужно охладить;

холодильник нужно установить как можно дальше от света и приборов, которые излучают тепло;