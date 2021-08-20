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Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в норму

Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в норму

В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию снизят с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час при месячном потреблении до 250 кВт*час. Чтобы вписаться в указанный норматив, необходимо соблюдать целый ряд условий.

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В среднем украинцы использовали в 2020-м около 170 кВт*час электроэнергии в месяц, говорится в данных Кабмина. Но здесь стоит учитывать, что зимой потребление может быть значительно выше указанной суммы, а летом наоборот – ниже.

Так, если вы используете электроэнергию для подогрева воды или отопления, то объем потребления может достигать более 500 кВт*час в месяц.

Для более эффективного потребления стоит соблюдать целый ряд правил, говорится в рекомендациях Госэнергоэффективности:

  • выключать свет в пустых помещениях;
  • установить энергосберегательные лампочки и датчики движения на лампы;
  • постепенно поменять все бытовые предметы на те, которые соответствуют классу энергоэффективности “А” и выше;
  • полностью отключать компьютер, технику, которой не пользуетесь;
  • держать холодильник и морозильник в чистоте, не должно быть льда и снега; а перед тем, как поставить еду в холодильник, ее нужно охладить;
  • холодильник нужно установить как можно дальше от света и приборов, которые излучают тепло;
  • при возможности стоит установить двухфазные счетчики электроэнергии (тогда ночью будет действовать более выгодный тариф).

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По материалам Обозреватель
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