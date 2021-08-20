Прибыли мировых компаний упадут на 8% до 680 млрд долларов из-за штамма «Дельта»

Общие доходы компаний мира впервые за 18 месяцев могут сократиться на 8% в III квартале 2021 года из-за распространения коронавируса штамма “Дельта”, что вызывает помехи для сетей снабжения и высокую стоимость трудовых ресурсов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное исследование.

Мощные стимулы со стороны властей стран создали высокий потребительский спрос во II квартале года. С другой стороны компании оказались в условиях логистических задержек и роста стоимости производства, что имело следствием повышение цен.

Поэтому во II квартале года совокупные чистые прибыли мировых компаний с капитализацией в более 1 млрд долларов достигли рекордного значения в 734 млрд долларов.

Однако в III квартале совокупные чистые доходы могут сократиться на 8% до 678,2 млрд долларов. В частности, повлиял и дефицит микросхем, который поразил автопроизводителей и заставил их временно закрывать свои заводы из-за нехватки деталей.

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Аналитики объясняют, что компаниям все сложнее избегать падения продаж вследствие проблем, связанных с цепочкой поставок. Речь идет и о задержках, и о стоимости транспортировки. Кроме того, теряется эффект от фискальных стимулов, к которым прибегали правительства стран для сдерживания последствий от пандемии.

Маржинальность в среднем может упасть до 10,66% в III квартале с 11,43% во II квартале. Причина заключается в том, что производители могут закладывать более высокие затраты в цену продукции, однако это не всегда возможно. В таких случаях бизнес будет вынужден сокращать свою маржу.