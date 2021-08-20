Прибыли мировых компаний упадут на 8% до 680 млрд долларов из-за штамма «Дельта»

Общие доходы компаний мира впервые за 18 месяцев могут сократиться на 8% в III квартале 2021 года из-за распространения коронавируса штамма “Дельта”, что вызывает помехи для сетей снабжения и высокую стоимость трудовых ресурсов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное исследование.
Мощные стимулы со стороны властей стран создали высокий потребительский спрос во II квартале года. С другой стороны компании оказались в условиях логистических задержек и роста стоимости производства, что имело следствием повышение цен.
Поэтому во II квартале года совокупные чистые прибыли мировых компаний с капитализацией в более 1 млрд долларов достигли рекордного значения в 734 млрд долларов.
Однако в III квартале совокупные чистые доходы могут сократиться на 8% до 678,2 млрд долларов. В частности, повлиял и дефицит микросхем, который поразил автопроизводителей и заставил их временно закрывать свои заводы из-за нехватки деталей.
Читайте также: Прибыль банков выросла до 39,76 млрд грн
Аналитики объясняют, что компаниям все сложнее избегать падения продаж вследствие проблем, связанных с цепочкой поставок. Речь идет и о задержках, и о стоимости транспортировки. Кроме того, теряется эффект от фискальных стимулов, к которым прибегали правительства стран для сдерживания последствий от пандемии.
Маржинальность в среднем может упасть до 10,66% в III квартале с 11,43% во II квартале. Причина заключается в том, что производители могут закладывать более высокие затраты в цену продукции, однако это не всегда возможно. В таких случаях бизнес будет вынужден сокращать свою маржу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Женщина с ирокезом. Visa купила NFT токен за $150 тысячПозавчера, 18:30 - 857 6
Эксперт пояснила, как в Украине будут бороться с должниками по коммуналкеПозавчера, 20:00 - 3543 4
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Украине и мире (инфографика)Вчера, 08:15 - 667 2
Насколько привлекательна Украина для переездаВчера, 07:34 - 1187 2
Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременноПозавчера, 21:00 - 2156 2
Пенсионеры получат надбавку в 400 гривен: кому положеноВчера, 08:34 - 6452
Секрет успеха миллионеров: какая черта объединяет 90% богачейВчера, 17:19 - 2376
В Украине показали самые популярные схемы мошенников с банковскими картамиВчера, 09:01 - 869
Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платыВчера, 13:00 - 813 1
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Украине и мире (инфографика)Вчера, 08:15 - 667 2
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1049
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 659
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1885 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3282 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1326 5