PayPal запускает операции с криптовалютами в Британии

PayPal Holdings Inc 23 августа заявил, что с этой недели позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и удерживать Bitcoin и другие криптовалюты.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее компания разрешала проводить операции в криптовалютах только в США.
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В PayPal надеются, что такой шаг будет способствовать более широкому использованию криптоактивов в мире, а также позволит подготовить сеть для новых цифровых валют, разрабатываемых частными компаниями и центробанками.
«Мы стремимся продолжать тесное сотрудничество с регуляторами в Великобритании и во всем мире, предлагать свою поддержку — и этим помогать формировать будущую роль цифровых валют в финансах и коммерции», — говорится в сообщении Хосе Фернандес да Понте, вице-президента и генерального менеджера по блокчейну PayPal.
В Великобритании сервис PayPal будет конкурировать с известными криптовалютными биржами, например, Coinbase, а также финтех-стартапами, в частности — Revolut.
Клиенты смогут покупать Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin cash через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.
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