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PayPal запускает операции с криптовалютами в Британии

PayPal запускает операции с криптовалютами в Британии

PayPal Holdings Inc 23 августа заявил, что с этой недели позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и удерживать Bitcoin и другие криптовалюты.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее компания разрешала проводить операции в криптовалютах только в США.

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В PayPal надеются, что такой шаг будет способствовать более широкому использованию криптоактивов в мире, а также позволит подготовить сеть для новых цифровых валют, разрабатываемых частными компаниями и центробанками.

«Мы стремимся продолжать тесное сотрудничество с регуляторами в Великобритании и во всем мире, предлагать свою поддержку — и этим помогать формировать будущую роль цифровых валют в финансах и коммерции», — говорится в сообщении Хосе Фернандес да Понте, вице-президента и генерального менеджера по блокчейну PayPal.

В Великобритании сервис PayPal будет конкурировать с известными криптовалютными биржами, например, Coinbase, а также финтех-стартапами, в частности — Revolut.

Клиенты смогут покупать Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin cash через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.

По материалам Економічна Правда
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