Потребительские настроения украинцев снова ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2021 года составил 71,3, что на 1,7 п. ниже показателя июня. Падение индикатора вызвано ухудшением ожиданий изменений личного материально положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайших пяти лет.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.
Индекс текущего положения вырос и составляет 68,2, что на 0,2 п. выше показателя июня. Индекс экономических ожиданий в июле составляет 73,3, что на 2,9 п. ниже уровня этого индекса в июне.
В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,2 п. и составляет 137,4. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,8 п. и составляет 192,0. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,4 п. и составляет 139,4.
«Большинство составляющих индекса потребительских настроений в июле 2021 года являются стабильными и не изменились по сравнению с июнем. Однако есть тенденция к уменьшению индекса ожиданий изменения личного материального положения, что может быть связано с ростом цен на газ», — комментируют аналитики Info Sapiens.
Инфографика: Info Sapiens
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