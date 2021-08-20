0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Потребительские настроения украинцев снова ухудшились

Потребительские настроения украинцев снова ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2021 года составил 71,3, что на 1,7 п. ниже показателя июня. Падение индикатора вызвано ухудшением ожиданий изменений личного материально положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайших пяти лет.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 68,2, что на 0,2 п. выше показателя июня. Индекс экономических ожиданий в июле составляет 73,3, что на 2,9 п. ниже уровня этого индекса в июне.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,2 п. и составляет 137,4. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,8 п. и составляет 192,0. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,4 п. и составляет 139,4.

«Большинство составляющих индекса потребительских настроений в июле 2021 года являются стабильными и не изменились по сравнению с июнем. Однако есть тенденция к уменьшению индекса ожиданий изменения личного материального положения, что может быть связано с ростом цен на газ», — комментируют аналитики Info Sapiens.


Инфографика: Info Sapiens

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.