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ТОП-5 самых востребованных специальностей в сфере блокчейн в 2021 году

ТОП-5 самых востребованных специальностей в сфере блокчейн в 2021 году

Эксперты первой публичной криптовалютной биржи в Украине и странах СНГ Kuna.io составили список профессий в блокчейне, которые были самыми затребованными среди работодателей отрасли в 2021 году.

1. Блокчейн разработчик. Разработчики блокчейнов несут ответственность за запуск всех процессов приложений блокчейнов, от обследования и проверки до планирования и реализации. Эти профессионалы создают инфраструктуру Blockchain, устанавливают стандарты безопасности для защиты от кибератак и контролируют встроенную технологию. Они должны владеть разными языками программирования. Разработчики программного обеспечения блокчейнов создают Dapps, тогда как основные разработчики блокчейнов управляют сетью и проектируют ее архитектуру.

Самая низкая базовая зарплата в Европе, Азии и США составляет 55 тыс. долларов. Самая высокая — 200 тыс. долларов.

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2. Разработчик Solidity. Разработчики Solidity используют объектно-ориентированный язык Solidity для создания и развертывания смарт-контрактов в приложениях на основе Ethereum. Solidity — это родной язык блокчейн-платформы Ethereum. Эти профессионалы создают, проверяют, пишут тесты и проверяют надежность смарт-контрактов. Позже они могут стать разработчиками блокчейнов и смарт-контрактов.

Самая низкая базовая зарплата в Азии и США составляет 80 тыс. долларов. Самая высокая — 200 тыс. долларов.

3. Инженер. Блокчейн-инженеры разрабатывают и внедряют ускорители и активы, помогают с настройками инфраструктуры организации с использованием таких технологий, как Ethereum, и обеспечивают безопасность приложений. Они должны обладать глубокими знаниями в области криптографии и базовыми знаниями как интерфейсной, так и серверной веб-разработки.

Самая низкая базовая зарплата в Европе, Азии, Канаде и США составляет 51 тыс. долларов. Самая высокая — 250 тыс. долларов.

4. Специалист по развитию бизнеса в сфере блокчейн. Эти профессионалы занимаются продажами. Они должны продвигать продажи блокчейн-проектов по всему миру. Специалисты по развитию бизнеса несут ответственность за определение возможностей, определение рисков и способов их снижения, а также за разработку плана корпоративного роста.

Самая низкая базовая зарплата в Азии и США составляет 90 тыс. долларов. Самая высокая — 150 тыс. долларов.

5. Инженер-программист. Инженеры-программисты могут перерабатывать, создавать прототипы и запускать новые криптографические продукты. Они также разрабатывают и поддерживают компоненты криптоплатформы, блокчейн и библиотеки консенсуса, проектируют и создают новые смарт-контракты и приложения вне сети, которые интегрируются с существующей цепочкой блоков, а также интегрируют платформы с протоколами DeFi, другими блокчейнами и биржами.

Самая низкая базовая зарплата в Европе, Канаде и США составляет 60 тыс. долларов. Самая высокая — 175 тыс. долларов.

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По материалам Finance.UA
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