НБУ меняет требования к заключению договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами

НБУ обнародовал новые требования к заключению договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами.

Проект соответствующего положения разработан в рамках выполнения требований статьи 12 ЗУ «О страховании».

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Нацбанк меняет правила осуществления перестрахования у страховщика (перестраховщика) нерезидента.

Прежде всего, в рамках усовершенствования порядка регулятор предлагает установить требование о соответствии страховщика-нерезидента определенному уровню в рейтингах финансовой надежности составляемых международными рейтинговыми агентствами.

В качестве альтернативы – если страховщик такого уровня не имеет – Нацбанк готов учитывать наличие у такой компании трехлетнего опыта непрерывной страховой (перестраховочной) деятельности и государственного надзора за такой деятельностью в стране, в которой страховщик зарегистрирован.

Кроме того, регулятор предлагает отменить обязательную регистрацию страховщиками (перестраховщиками) заключенных договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами и предоставления соответствующей информации в НБУ, а также урегулировать вопросы, связанные с передачей рисков страховщиками – участниками Ядерного страхового пула Украины в перестрахование зарубежным ядерным страховым пулов.

Также новые требования, представленные Нацбанком, предусматривают запрет на заключение договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами, которые зарегистрированы или ведут деятельность на территории, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Не смогут заключать договоры также те страховщики-нерезиденты, которые не придерживаются рекомендаций международных и межправительственных организаций, задействованных в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Плюс новыми правилами предлагается определить порядок осуществления регулятором контроля за соблюдением страховщиками требований по перестрахованию со страховщиками (перестраховщиками) нерезидентами.