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Microsoft планирует использовать блокчейн Ethereum для борьбы с пиратством

Microsoft планирует использовать блокчейн Ethereum для борьбы с пиратством

Microsoft рассматривает возможность использовать блокчейн Ethereum для борьбы с цифровым пиратством, полагаясь на прозрачную и децентрализованную природу сети, говорится в новом документе, опубликованном исследовательским отделом компании.

Об этом сообщает Business Insider.

Совместно с исследователями из китайского гиганта электронной коммерции Alibaba и Университета Карнеги-Меллона, компания Microsoft описала дизайн, внедрение и оценку новой системы.

Microsoft заявляет, что Argus будет работать на общедоступном блокчейне, чтобы позволить информаторам о пиратстве оставаться анонимными, сохраняя при этом определенный уровень прозрачности для широкой публики. Например, отчеты, поданные в Argus, будут защищать личность информаторов, но позволят фирме также отследить источник пиратского контента.

«Учитывая безопасность и практичность Argus, мы надеемся, что реальные антипиратские кампании будут действительно эффективными за счет перехода к полностью прозрачному механизму стимулирования», – говорится в документе компании Microsoft.

По материалам Lenta.UA
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