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YouTube получил несколько новых функций

YouTube получил несколько новых функций

Разработчики популярного видеохостинга YouTube добавили новые возможности для своего сервиса.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Теперь, когда пользователь выполняет поиск на мобильном устройстве, он может сэкономить свое время, не нажимая на воспроизведение видео и не просматривая рекламу просто для того, чтобы узнать о чем ролик. Достаточно нажать на кнопку списка, чтобы увидеть заголовки глав видео. Это может дать представление о том, стоит ли смотреть видео.

В результатах поиска также будет показываться фрагмент, который поможет определить полезный контент. Также пользователю должно стать легче находить контент на других языках. В поисковых результатах появились видеоролики на разных языках, с переведенными названиями, описаниями и субтитрами. Это делает результаты более полными.

Пользователи мобильного приложения YouTube из Индии и Индонезии смогут получать результаты поиска со ссылками на сайты. Благодаря данной возможности, можно будет находить информацию, которая недоступна на видеохостинге. Разработчики заявили, что они проанализируют отзывы, прежде чем вводить новую функцию и в других странах.

По материалам Комментарии
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