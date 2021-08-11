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Австрия ужесточила правила въезда для вакцинированных

Австрия ужесточила правила въезда для вакцинированных

Со среды, 18 августа, Австрия ужесточила требования въезда для людей, вакцинированных от коронавируса.

Об этом стало известно из обновленных правил въезда в страну на официальном портале.

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Так, в случае прививки двухдозовой вакциной въезд в страну станет возможным без доказательств отсутствия болезни только после второй дозы.

До сих пор въезд разрешался на 22-й день после первой дозы. Теперь же, согласно обновленным правилам Минздрава Австрии, человек считается полностью вакцинированным со дня прививки второй дозой.

Исключение составляет вакцинация однократным препаратом Johnson & Johnson, при котором, согласно толкованию австрийской власти, человек приобретает иммунитет через 21 день после введения вакцины.

Лица, которые не завершили вакцинацию, должны предъявить при въезде отрицательный тест на COVID-19 или доказательство того, что они переболели.

Людям, которые или имеют свидетельство о прививках, или отрицательный тест, или доказательство болезни, больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.

По материалам Судебно-юридическая газета
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