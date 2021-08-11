Австрия ужесточила правила въезда для вакцинированных

Со среды, 18 августа, Австрия ужесточила требования въезда для людей, вакцинированных от коронавируса.
Об этом стало известно из обновленных правил въезда в страну на официальном портале.
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Так, в случае прививки двухдозовой вакциной въезд в страну станет возможным без доказательств отсутствия болезни только после второй дозы.
До сих пор въезд разрешался на 22-й день после первой дозы. Теперь же, согласно обновленным правилам Минздрава Австрии, человек считается полностью вакцинированным со дня прививки второй дозой.
Исключение составляет вакцинация однократным препаратом Johnson & Johnson, при котором, согласно толкованию австрийской власти, человек приобретает иммунитет через 21 день после введения вакцины.
Лица, которые не завершили вакцинацию, должны предъявить при въезде отрицательный тест на COVID-19 или доказательство того, что они переболели.
Людям, которые или имеют свидетельство о прививках, или отрицательный тест, или доказательство болезни, больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.
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