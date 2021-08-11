Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для производства вакцин

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на создание биокластера «биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также: Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ

Биокластер начнет свою работу уже в этом году. Специализированное государственное предприятие будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для редко встречающихся заболеваний, а также созданием международных вакцин с открытой технологией производства.

Также в будущем предприятие будет производить отечественные вакцины.

Как пандемия влияет на экономику Украины, рынок труда и зарплаты украинцев в целом, читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.