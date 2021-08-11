Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для производства вакцин

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на создание биокластера «биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.
Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
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Биокластер начнет свою работу уже в этом году. Специализированное государственное предприятие будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для редко встречающихся заболеваний, а также созданием международных вакцин с открытой технологией производства.
Также в будущем предприятие будет производить отечественные вакцины.
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