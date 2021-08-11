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Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для производства вакцин

Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для производства вакцин

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на создание биокластера «биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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Биокластер начнет свою работу уже в этом году. Специализированное государственное предприятие будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для редко встречающихся заболеваний, а также созданием международных вакцин с открытой технологией производства.

Также в будущем предприятие будет производить отечественные вакцины.

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По материалам РБК-Украина
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