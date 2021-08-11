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Газпром впервые прокомментировал соглашение США и ФРГ о Северном потоке-2

Газпром впервые прокомментировал соглашение США и ФРГ о Северном потоке-2

Газпром в отчете за второй квартал впервые обозначил свою позицию относительно соглашения США и Германии по газопроводу Северный поток-2.

«21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом», — сказано в документе.

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Как сообщалось, ранее с аналогичным заявлением выступил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«США и ФРГ не заключали соглашение по Северному потоку-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет», — сказал посол.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел Германии и Госдеп США опубликовали подробности политической договоренности по Северному потоку-2. В заявлении Вашингтона и Берлина говорится, что, если Россия попытается использовать газ в качестве оружия или прибегнет к агрессии против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и призовет Европейский Союз также ответить, в том числе ввести санкции.

Кроме того, Германия и США будут способствовать привлечению $ 1 млрд инвестиций в так называемый Зеленый фонд для Украины. Также Берлин взял на себя обязательства «использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет». Для этого Германия назначит специального посланника. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября, говорится в документе.

По материалам НВ
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