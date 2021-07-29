Украина обратилась к ЕС из-за действий Газпрома

Оператор ГТС Украины обратился к властям Евросоюза из-за действий Газпрома.
Как заявляют в пресс-службе ОГТСУ в пятницу, 6 августа, Газпром опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать дополнительный транзит через Украину.
В ситуацию должен вмешаться антимонопольный орган ЕС, считают в Киеве.
Так, в июле среднесуточный транзит через Украину составил 124 млн кубометров. Газпром использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и низкие запасы газа.
Отмечается, что из-за остановки маршрутов Ямал-Европа и Северный поток в июле страны ЕС недополучили почти 2 млрд кубометров газа.
«Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, Газпром опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых Газпромом. Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит Газпрому) уровень заполненности — менее 13%, у других операторов — в среднем, 63%. в Австрии Astora и GSA (также Газпром) — 14%, другие операторы — 48%. Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен», — заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
Он считает, что Газпром преследует две цели: повышение цен на газ и ускорение запуска газопровода Северный поток-2.
«Поведение Газпрома негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации Северного потока-2», — сказал Макогон.
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