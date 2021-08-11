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ПриватБанк будет бесплатно открывать счета бизнесу: детали программы

ПриватБанк будет бесплатно открывать счета бизнесу: детали программы

ПриватБанк с 16 августа запустил программу «Успешный бизнес».

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе банка.

Одним из этапов программы станет бесплатное оформление счетов бизнесу и предпринимателям с 3-месячным льготным периодом.

Как принять участие:

  • для участия в программе нужно лишь зарегистрироваться на сайте «Успешного бизнеса» с 16 августа по 5 сентября;
  • принять звонок от банка для подтверждения участия в акции и сообщить код ЕГРПОУ/ИНН компании, по которой хотите подключить услугу;
  • открыть текущий счет в гривне на сайте или в отделении банка и подключиться к тарифному плану «Бизнес Старт».

Отмечается, что льготные условия по счету будут действовать в ПриватБанке до 31 октября.

Открыть счет юридического лица в ПриватБанке можно в любом отделении банка, и обслуживать счета исключительно онлайн.

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Также отмечается, что предприниматели могут открыть счет на сайте ПриватБанка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом ПриватБанка как физлицо (например, иметь карточку или депозит) и подписать договор с банком с помощью SmartID в Приват24.

Справка Finance.ua:

  • 11 августа Кабинет Министров одобрил //news.finance.ua/ua/news/-/498398/kabmin-shvalyv-strategiyu-pryvatbanku-z-troma-variantamy-pryvatyzatsiyi Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать «хороший банк»;
  • Банк раскрывает три возможные опции приватизации: частное размещение всего банка; частное размещение «хорошего банка»; IPO (первичное размещение акций) «хорошего банка»;
  • По предварительным расчетам, приватизация «хорошего» ПриватБанка принесет //news.finance.ua/ua/news/-/498526/stalo-vidomo-skilky-prynese-pryvatyzatsiya-horoshogo-pryvatbanku 80 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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