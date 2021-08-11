ПриватБанк будет бесплатно открывать счета бизнесу: детали программы

ПриватБанк с 16 августа запустил программу «Успешный бизнес».
Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе банка.
Одним из этапов программы станет бесплатное оформление счетов бизнесу и предпринимателям с 3-месячным льготным периодом.
Как принять участие:
Отмечается, что льготные условия по счету будут действовать в ПриватБанке до 31 октября.
Открыть счет юридического лица в ПриватБанке можно в любом отделении банка, и обслуживать счета исключительно онлайн.
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Также отмечается, что предприниматели могут открыть счет на сайте ПриватБанка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом ПриватБанка как физлицо (например, иметь карточку или депозит) и подписать договор с банком с помощью SmartID в Приват24.
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