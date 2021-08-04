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Кабмин назначил нового временного руководителя «Укрзализныци»

Кабмин назначил и. о. председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Также Кабмин определил утратившими силу:

  • временное возложение исполнения обязанностей председателя правления УЗ на Ивана Юрика;
  • временное возложение исполнения обязанностей члена правления УЗ на Николая Иванинива.

До этого Камышин занимал должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006−2008 гг), в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital (2008−2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года — издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 года по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года — управляющий партнер Fortior Capital.

Справка Finance.ua:

  • в начале августа исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление относительно его освобождения от этих обязанностей;
  • 15 апреля Иван Юрик возглавил Укрзализныцю. Тогда он сменил в компании серба Желько Марчека. Такое решение приняло правительство на своем заседании.
По материалам Finance.UA
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