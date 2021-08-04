Кабмин назначил нового временного руководителя «Укрзализныци»

Кабмин назначил и. о. председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Также Кабмин определил утратившими силу:
До этого Камышин занимал должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.
До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006−2008 гг), в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital (2008−2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года — издатель Latifundist Media.
С апреля 2012 года по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года — управляющий партнер Fortior Capital.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 4533 15
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться7 ч. назад - 1356 9
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать5 ч. назад - 729 7
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 3143 7
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 4546 3
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 4533 15
В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск напередВчера, 19:00 - 3717
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1907
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться7 ч. назад - 1356 9
Межбанк: наступает «момент истины» для гривны5 ч. назад - 1242
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам3 ч. назад - 148 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 606 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 533
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1598 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1577 3