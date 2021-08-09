Представлен первый бензиновый автомобиль с HarmonyOS

Компании Huawei и BAIC Group представили первый бензиновый внедорожник, компьютерная система которого работает под управлением операционной системы HarmonyOS. Это первый случай, когда HarmonyOS получает не гибрид или электромобиль.

BAIC анонсировала автомобиль со слоганом «Все взаимосвязано, мудрость и просвещение». Источники подтверждают, что этот автомобиль будет оснащен другими эксклюзивными технологиями компании Huawei, такими как однкористальная система Kirin, решение Huawei HiLink и другое.

Известно, что BAIC Group планирует выпустить модели Beijing X5 и Beijing X7 Plus, при этом первая модель будет оснащена системой беспилотного вождения уровня L2+. Других подробностей об их характеристиках пока что нет.



Фото: HuaweiCentral

В апреле этого года Huawei и BAIC Group совместно запустили серию автомобилей ArcFox Alpha S Smart, состоящую из четырех моделей. Вся эта серия включает в себя технологию быстрой зарядки Huawei, операционную систему HarmonyOS, однокристальную систему Kirin 990A, и систему автономного вождения с 9 камерами и 9 радарами.



Фото: HuaweiCentral