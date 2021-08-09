Представлен первый бензиновый автомобиль с HarmonyOS

Компании Huawei и BAIC Group представили первый бензиновый внедорожник, компьютерная система которого работает под управлением операционной системы HarmonyOS. Это первый случай, когда HarmonyOS получает не гибрид или электромобиль.
BAIC анонсировала автомобиль со слоганом «Все взаимосвязано, мудрость и просвещение». Источники подтверждают, что этот автомобиль будет оснащен другими эксклюзивными технологиями компании Huawei, такими как однкористальная система Kirin, решение Huawei HiLink и другое.
Известно, что BAIC Group планирует выпустить модели Beijing X5 и Beijing X7 Plus, при этом первая модель будет оснащена системой беспилотного вождения уровня L2+. Других подробностей об их характеристиках пока что нет.
Фото: HuaweiCentral
В апреле этого года Huawei и BAIC Group совместно запустили серию автомобилей ArcFox Alpha S Smart, состоящую из четырех моделей. Вся эта серия включает в себя технологию быстрой зарядки Huawei, операционную систему HarmonyOS, однокристальную систему Kirin 990A, и систему автономного вождения с 9 камерами и 9 радарами.
Фото: HuaweiCentral
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделатьВчера, 10:33 - 2363 10
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоватьсяВчера, 09:02 - 2178 9
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столице09.08.2021, 16:30 - 3388 9
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 688 8
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2043 7
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоватьсяВчера, 09:02 - 2178 9
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2043 7
Межбанк: наступает «момент истины» для гривныВчера, 10:45 - 1935
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефонаВчера, 14:39 - 1526 1
Власти Египта введут минимальные цены на отелиВчера, 11:13 - 1370 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамВчера, 12:10 - 507 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 636 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 550
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1636 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1602 3