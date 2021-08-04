Министр юстиции предлагает в тюрьмах продавать интернет

Министр юстиции Украины Денис Малюська подал на рассмотрение правительства проект постановления Кабинета Министров Украины «О введении экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению доступа к глобальной сети интернет и телефонной связи по средствам IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы».
Что предлагают: ввести в отдельных следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к глобальной сети интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии.
Целью принятия проекта постановления в Минюсте называют определение целесообразности законодательного закрепления права доступа лиц, взятых под стражу, к глобальной сети интернет и телефонной связи, в том числе возможных факторов, которые могут негативно повлиять на права, свободы и законные интересы участников уголовного судопроизводства в случае предоставления лицам, взятым под стражу, такого права.
Вместе с тем на сегодня контакты лиц, взятых под стражу, с внешним миром максимально ограничены.
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