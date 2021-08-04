Минцифры инициирует усложнение правил восстановления сим-карт для предотвращения мошенничеств

Министерство цифровой трансформации инициирует усложнение правил восстановления сим-карт мобильных операторов для предотвращения интернет-мошенничеств.

Об этом замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сказал во время брифинга.

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«Совместно с киберполицией мы будем проверять регламенты восстановления сим-карт мобильными операторами. Безусловно, будем требовать жесткого соблюдения мобильными операторами этого регламента и ужесточения этих правил», — сказал Выскуб.

Так, по его словам, восстановив сим-карту без ведома ее настоящего владельца, в некоторых случаях злоумышленники могут получить контроль над его интернет-банкингом.

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