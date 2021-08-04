МТСБУ заплатило пострадавшим в ДТП более 141 млн грн

В январе-июне 2021 года МТСБУ осуществило 3,7 тыс. выплат из Фонда защиты пострадавших бюро на общую сумму 141,7 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 18,6%, сумма выплат – на 36%.
Об этом сообщает МТСБУ.
Наибольшее количество выплат было сделано за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), – 2,4 тыс. выплат на сумму 95,8 млн грн.
Количество выплат по этой статье увеличилось на 22,5%, а сумма выплат – на 40,3%. Темп роста выплат за необеспеченные средства превышает общую динамику выплат из фондов бюро.
Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве выплат составил почти 63,1%, в общей сумме выплат – 67,6%. Оба показателя незначительно (на 2 п. п.) увеличились по сравнению с I полугодием прошлого года.
Увеличилось количество выплат, сделанных за водителей льготных категорий. В I полугодии прошлого года она составляла 0,58 тыс. шт., тогда как в тот же период текущего года – 0,72 тыс. шт. (рост на 25,1%).
Сумма выплат увеличилась на 45,3% и составила почти 26,4 млн грн. Удельный вес выплат за льготников составляет 19,4% по количеству и 18,6% по сумме выплат (+1 в. п. к показателям первого полугодия 2020 года).
В I полугодии 2021 года МТСБУ выплатило почти 3,4 млн грн по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами.
Это на 69,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и связано с тем, что в течение 2020 года МТСБУ осуществило большую часть выплат за нескольких страховщиков-банкротов («Наста», «Украина», «Добробут», «Міська»).
По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, осуществлено выплат путем возврата базового гарантийного взноса таких страховщиков в фонд МТСБУ на 12,2 млн грн. Это почти в три раза больше, чем в I полугодии 2020 года, что вызвано значительным объемом выплат за страховые компании «Галицкая» и «Киев Ре».
Традиционно остаются минимальными выплаты за неустановленное транспортное средство (3,3 млн грн) и за ДТП, вызванные автомобилями, которыми завладели в результате противоправных действий (0,7 млн грн).
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