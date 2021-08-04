В Украине запустили Платформу энергоэффективности

Платформа Энергоэффективности прошла все этапы тестирования и переведена в режим свободного доступа.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщил генеральный директор Директората энергоэффективности Минрегиона Дмитрий Петрунин, ресурс содержит всю необходимую информацию о реформе энергоэффективности, инструменты для проведения мероприятий по энергоэффективности в различных сферах, а также базу знаний для обучения профильных специалистов.

«Платформа Энергоэффективности — это площадка для эффективной коммуникации между потребителями и специалистами. Прямо сейчас на ресурсе можно найти исполнителя для внедрения энергоэффективных мероприятий. К тому же на платформе потребители могут получить информацию о различных программах, которые помогают улучшить энергоэффективность домов или предприятий», — отметил Дмитрий Петрунин.

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В частности, на платформе можно посчитать расходы на тепло, электроэнергию и определить примерную стоимость энергомодернизации. А также узнать о лучших практиках и путях экономии энергии. Кроме того, потребители могут найти партнеров для качественной реализации энергоэффективных мероприятий.

Справка Finance.ua: