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Глава Совета НБУ назвал причины скачка цен в Украине

Глава Совета НБУ назвал причины скачка цен в Украине

В июле 2021 года в годовом измерении инфляция ускорилась до 10,2%. Основные факторы немонетарной инфляции, действующие на протяжении последнего года – смена тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скачки мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, появление дополнительных эпидемиологических расходов и потери от карантинных ограничений.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Данилишин считает, что немонетарные факторы формируют около 90% нынешнего прироста инфляции. Такая тенденция прослеживается начиная с IV квартала 2020 года.

В то же время, совокупный внутренний спрос как ключевой фактор монетарной инфляции остается подавленным. Фактический реальный ВВП составляет около 97% от своего потенциального уровня. Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги), добавил Данилишин.

Он обратил внимание на значительную неравномерность роста цен по отдельным категориям потребительских товаров и услуг. Существенно выросли жилищно-коммунальные услуги: газоснабжение – в 2,6 раза, электроснабжение – на 37%. Стоимость сахара выросла за год на 84%, подсолнечного масла – на 79%, табачных изделий – на 19%. Такой широкий диапазон значений объясняется различными типами немонетарных шоков и различной интенсивностью их влияния на коррекцию цен отдельных производителей товаров и услуг в зависимости от технологического процесса.

Справка Finance.ua:

  • в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%.

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По материалам РБК-Украина
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