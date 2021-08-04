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Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столице

Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столице

Украинский оператор CDMA-связи Интертелеком с 1 ноября этого года прекратит работу в ряде областей Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

В частности, Интертелеком перестанет работать в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также городе Киеве.

Оператор продолжит предоставлять телекоммуникационные услуги в полном объеме на территории города Одесса и Одесской области. В этом регионе Интертелеком продолжит предоставлять услуги голосовой связи с использованием городского и мобильного номера, мобильного интернет доступа по технологии CDMA, фиксированного широкополосного доступа с использованием радиоканала или GEPON.

В других регионах Интертелеком будет предоставлять услуги голосовой связи по технологии SIP (интернет телефония).

Напомним, что с 1 июля Интертелеком отказался от частот в ряде областей и городе Киеве. До этого оператор отказался от частот в Днепропетровской и Запорожской областях и предлагал абонентам из этих регионов доплачивать за услуги.

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По материалам НВ
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