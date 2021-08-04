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В Украине почти половина частных авто старше 22 лет

В Украине почти половина частных авто старше 22 лет

В Украине 43% частного транспорта изготовлено в 1999 году или раньше.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель организации U-Cycle Богдан Лепявко со ссылкой на представителя Министерства инфраструктуры.

Среди коммерческого транспорта 51% авто старше 22 лет. Считается, что на эти машины приходится 60% выбросов СО2 и вредных веществ из-за их возраста и более интенсивного использования.

Всего в Украине зарегистрировано 14,76 миллиона транспортных средств, из которых 1,46 млн – коммерческие (зарегистрированные на юридических лиц). В то же время неизвестно сколько именно из этих авто действительно сейчас используют. Поэтому есть вероятность, что настоящая цифра меньше на несколько миллионов.

Также много транспорта, зарегистрированного на физических лиц, используется бизнесом, поэтому и число коммерческих авто также может быть другим.

Справка Finance.ua:

  • по данным Укравтопрома, в июле 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине увеличилось по сравнению с прошлогодним показателем на 16%. За месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 9768 авто;
  • в июле украинские дилеры продали рекордное количество автомобилей для бизнеса за последние 10 лет. Речь идет о LCV – легком коммерческом транспорте, который обычно покупает малый и средний бизнес.

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По материалам ТСН
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