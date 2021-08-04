В Украине почти половина частных авто старше 22 лет

В Украине 43% частного транспорта изготовлено в 1999 году или раньше.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель организации U-Cycle Богдан Лепявко со ссылкой на представителя Министерства инфраструктуры.
Среди коммерческого транспорта 51% авто старше 22 лет. Считается, что на эти машины приходится 60% выбросов СО2 и вредных веществ из-за их возраста и более интенсивного использования.
Всего в Украине зарегистрировано 14,76 миллиона транспортных средств, из которых 1,46 млн – коммерческие (зарегистрированные на юридических лиц). В то же время неизвестно сколько именно из этих авто действительно сейчас используют. Поэтому есть вероятность, что настоящая цифра меньше на несколько миллионов.
Также много транспорта, зарегистрированного на физических лиц, используется бизнесом, поэтому и число коммерческих авто также может быть другим.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже10 ч. назад - 6559 20
В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюденийВчера, 21:00 - 1406 9
С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новомуВчера, 10:08 - 31872 5
Нужно ли регистрировать ГБО: суд дал разъяснениеВчера, 19:41 - 18689 4
Зарплаты растут вдвое быстрее, чем цены - министр экономики3 ч. назад - 401 3
Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже10 ч. назад - 6559 20
В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюденийВчера, 21:00 - 1406 9
Маск подтвердил исчезновение традиционного руля во всех моделях Tesla21 ч. назад - 914 1
Украинцев предупредили, что отопительный сезон может оказаться рекордно холодным13 ч. назад - 841 2
Какой НДФЛ нужно уплатить с дивидендов13 ч. назад - 684 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуПозавчера, 11:11 - 341 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 331
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1091 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1287 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1904 7