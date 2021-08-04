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С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому

С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому

В Украине до 1 сентября планировалось перевести пенсионеров на получение выплат не в почтовых отделениях, а через Ощадбанк. Позже было решено, что принудительного перевода не будет, но те, кого не устраивает доставка пенсий по почте, могут самостоятельно выбрать один из 43 банков, уполномоченных на обслуживание пенсионеров.

Полный список размещен на сайте Пенсионного фонда Украины. Если оформить документы сейчас, то уже с сентября пенсия будет выплачиваться по-новому.

Для желающих получать деньги не на почте, а воспользоваться пенсионной программой банка, необходимо прийти в выбранный банк с паспортом, идентификационным кодом, пенсионным удостоверением или справкой о назначении пенсии. В банке будет оформлена пенсионная карта (карта для социальных выплат), на которую и будут перечисляться деньги от ПФУ.

В свою очередь Укрпочта обещает, что будет заниматься доставкой пенсий минимум до 1 января 2023 года.

Пенсионерам, которые уже получают выплаты на почте, никаких дополнительных документов подавать не нужно. Если же человек ранее получал пенсию в банке, а теперь хочет делать это через Укрпочту, следует написать заявление о переводе выплат (с указанием выбранного отделения, серии и номера паспорта, контактных данных) и сделать копии страниц паспорта.

На копиях нужно дополнительно поставить подпись, написать «Согласно оригиналу», указать ФИО и дату. Документы можно подать лично или отправить по почте на адрес Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным;
  • в случае утраты документов о заработной плате и невозможности их восстановить, украинцы могут идти на пенсию, устанавливая заработную плату за конкретный период без поисков своих бывших работодателей.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Факты и комментарии
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