Какой НДФЛ нужно уплатить с дивидендов

Налоговым агентом плательщика НДФЛ при начислении в его пользу дивидендов, кроме случаев, указанных в пп. 165.1.18 НКУ, является эмитент корпоративных прав или по его поручению другое лицо, осуществляющее такое начисление.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.
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Дивиденды окончательно облагаются налогом налоговым агентом при их начислении налогоплательщику по таким ставкам:
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