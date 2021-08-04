0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Какой НДФЛ нужно уплатить с дивидендов

Какой НДФЛ нужно уплатить с дивидендов

Налоговым агентом плательщика НДФЛ при начислении в его пользу дивидендов, кроме случаев, указанных в пп. 165.1.18 НКУ, является эмитент корпоративных прав или по его поручению другое лицо, осуществляющее такое начисление.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.

Читайте также: Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларорованы

Дивиденды окончательно облагаются налогом налоговым агентом при их начислении налогоплательщику по таким ставкам:

  • 5% – для дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленным резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, которые выплачиваются институтами совместного инвестирования);
  • 9% – для дивидендов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленным нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль;
  • 18% – для дивидендов, начисленных налогоплательщику по акциям или другим корпоративным правам, имеющим статус привилегированных или другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, превышающей сумму выплат, рассчитанную на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога, которые для целей налогообложения приравниваются к выплате заработной платы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.