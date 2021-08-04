Какой НДФЛ нужно уплатить с дивидендов

Налоговым агентом плательщика НДФЛ при начислении в его пользу дивидендов, кроме случаев, указанных в пп. 165.1.18 НКУ, является эмитент корпоративных прав или по его поручению другое лицо, осуществляющее такое начисление.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.

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Дивиденды окончательно облагаются налогом налоговым агентом при их начислении налогоплательщику по таким ставкам:

5% – для дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленным резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, которые выплачиваются институтами совместного инвестирования);

9% – для дивидендов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленным нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль;

18% – для дивидендов, начисленных налогоплательщику по акциям или другим корпоративным правам, имеющим статус привилегированных или другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, превышающей сумму выплат, рассчитанную на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога, которые для целей налогообложения приравниваются к выплате заработной платы.

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