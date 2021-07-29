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В Украине рекордные продажи автомобилей для бизнеса

В Украине рекордные продажи автомобилей для бизнеса

В июле украинские дилеры продали рекордное количество автомобилей для бизнеса за последние 10 лет. Речь идет о LCV – легком коммерческом транспорте, который обычно покупает малый и средний бизнес. Хотя и крупный бизнес исключать тоже нельзя. Например, в этом году «Укрпочта» закупила почти две тысячи Citroen Berlingo.

По данным издания Auto-Consulting, в прошлом месяце украинцы купили 1530 автомобилей LCV. Последний раз такой высокий результат на этом рынке был зафиксирован в 2011 году.

Лидерство в июле сохранила Renault, автомобили которой выбрали 26% всех покупателей. Второе место у Citroen, с показателем более 16%. А вот на третье место в июле вышли автомобили Peugeot (16%). На четвертой строчке – Volkswagen (13%).

Значительный рост продаж у лидеров обеспечили масштабные закупки автомобилей «скорой помощи». Но в июле рос спрос и на другие сегменты коммерческого автотранспорта. Главный драйвер роста – пассажирские версии коммерческого транспорта, которые в июле выросли в несколько раз. Сегмент грузовых фургонов и бортовых грузовиков прибавил в продажах 39%.

Всего за семь месяцев дилеры продали 6,7 тысяч автомобилей LCV, что превышает годовой показатель 2015-го и 2016-го. Все идет к тому, что 2021 год станет самым успешным на украинском авторынке за последние 10 лет.

Справка Finance.ua:

  • по данным Укравтопрома, в июле 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине увеличилось в сравнении с прошлогодним показателем на 16%. За месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 9768 авто.

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По материалам Autoconsulting
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