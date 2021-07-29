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Фонд гарантирования продает головной офис ВТБ Банка

Фонд гарантирования продает головной офис ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу здание бывшего головного офиса АО «ВТБ Банк» по стартовой цене в 279,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Повторный аукцион по продаже бизнес-центра общей площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в центре Киева, а также 1 801 единицы основных средств, состоится уже 10 августа в системе Prozorro.Продажи. Все активы принадлежат АО «ВТБ Банк», находящемуся в ликвидации”, – говорится в сообщении.

Фасадное 8-этажное офисное здание находится в центральной части Киева. Здание имеет подземный паркинг, два лифта, оснащено современными инженерными системами, автономным электроснабжением. Его можно использовать по различным функциональным назначениям, в частности как офисный или торговый центр.

Начальная цена лота – 279,9 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона.

По материалам Укринформ
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