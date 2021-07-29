Фонд гарантирования продает головной офис ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу здание бывшего головного офиса АО «ВТБ Банк» по стартовой цене в 279,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Повторный аукцион по продаже бизнес-центра общей площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в центре Киева, а также 1 801 единицы основных средств, состоится уже 10 августа в системе Prozorro.Продажи. Все активы принадлежат АО «ВТБ Банк», находящемуся в ликвидации”, – говорится в сообщении.

Фасадное 8-этажное офисное здание находится в центральной части Киева. Здание имеет подземный паркинг, два лифта, оснащено современными инженерными системами, автономным электроснабжением. Его можно использовать по различным функциональным назначениям, в частности как офисный или торговый центр.

Начальная цена лота – 279,9 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона.