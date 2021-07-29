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У кого останутся льготные нормы при расчете субсидий после 1 октября — разъяснение Минсоцполитики

У кого останутся льготные нормы при расчете субсидий после 1 октября — разъяснение Минсоцполитики

Правительство продлит действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в «красной» зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Увеличенные социальные нормы для расчета субсидии на отдельные виды услуг, которые были введены весной прошлого года, будут сохранены и в следующем отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина», – заявили в Минсоцполитики.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная объяснила, что весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, ведь люди находились дома, соответственно, тратили больше этих ресурсов, а их доходы при этом снизились.

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По ее словам, несмотря на то, что сейчас вся Украина находится в «зеленой зоне», а доходы людей стали расти, Правительство предусмотрело продление действия этой компенсаторной меры для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в «красной зоне» в случае новой волны коронавируса.

«Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в «красной зоне», автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий», – подчеркнула министр.

Справка Finance.ua:

  • ранее Минсоцполитики предложило снизить на 50% социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые рассчитывается размер субсидии;
  • также в Украине готовят масштабные проверки получателей социальной помощи.

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По материалам Finance.UA
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