У кого останутся льготные нормы при расчете субсидий после 1 октября — разъяснение Минсоцполитики

Правительство продлит действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в «красной» зоне.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Увеличенные социальные нормы для расчета субсидии на отдельные виды услуг, которые были введены весной прошлого года, будут сохранены и в следующем отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина», – заявили в Минсоцполитики.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная объяснила, что весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, ведь люди находились дома, соответственно, тратили больше этих ресурсов, а их доходы при этом снизились.
По ее словам, несмотря на то, что сейчас вся Украина находится в «зеленой зоне», а доходы людей стали расти, Правительство предусмотрело продление действия этой компенсаторной меры для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в «красной зоне» в случае новой волны коронавируса.
«Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в «красной зоне», автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий», – подчеркнула министр.
В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпомощи больше!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1134 10
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1756 6
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1547 5
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1409 4
Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ3 ч. назад - 1544 3
Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грнВчера, 14:43 - 3042
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 2192 1
Госдолг США достиг потолка. Минфин приступил к «экстраординарным» мерамВчера, 12:45 - 1556 2
Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ3 ч. назад - 1544 3
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1409 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar2 ч. назад - 49
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 623 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1002 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1634 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1592 7