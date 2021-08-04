Когда полиция может забрать авто на штрафплощадку

Полиция не имеет права эвакуировать авто на «штрафплощадку», если оно не препятствует дорожному движению. Но на самом деле есть и другие случаи, когда полиция забирает авто на штрафплощадку.
Об этом пишет Дорожный Адвокат.
«Большинство водителей встречались со случаями, когда на месте остановки автомобиля сотрудники полиции угрожают «забрать транспортное средство на штрафплощадку». Действительно, если водителем совершено нарушение по определенным нормам КУоАП, сотрудник полиции имеет право временно задержать транспортное средство путем блокировки или доставки его для хранения на специальную площадку. Полный перечень таких случаев предусмотрен в ст. 265-2 КУоАП», – сказано в сообщении.
Однако эвакуация автомобиля на «штрафстоянку» разрешается исключительно в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.
Также разрешается задержание на штрафплощадку, если транспортное средство находится на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью. Других оснований не предусмотрено.
«Поэтому, если размещение вашего автомобиля существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, такое транспортное средство не может быть эвакуировано на штрафплощадку. В таком случае «угрозы» полицейского являются надуманными», – пояснил Дорожный Адвокат.
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