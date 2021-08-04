Spotify тестирует более дешевую версию подписки, в которой будет реклама

Музыкальный стриминговый сервис Spotify тестирует более дешевую версию подписки Spotify Plus за $ 0,99 в месяц.

Об этом сообщает The Verge. В Spotify подтвердили изданию, что тестируют новую версию подписки.

Новая версия подписки будет включать рекламу, но позволит пользователям слушать музыку без ограничений можно: будет пропускать любое количество песен и включить нужный трек сразу.

Для американских пользователей гибридная подписка обойдется в десятую часть стоимости Spotify Premium: $0,99 вместо $9,99 в месяц.

«Мы всегда работаем над улучшением возможностей Spotify и регулярно проводим тесты, чтобы принимать решения. Сейчас мы тестируем вариант подписки с рекламной поддержкой для ограниченного числа наших пользователей», – отметил представитель компании.

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В Spotify предупредили, что новый вариант подписки может быть запущен не в том формате, в котором его тестируют сейчас.

Как уточнило издание, в рамках эксперимента подписку Spotify Plus предлагают подписчикам по разным ценам.