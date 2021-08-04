SkyUp пополнила свой парк тринадцатым самолетом

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила среднемагистральный самолет Boeing 737-800NG на 189 пассажиров, который стал тринадцатым в парке авиакомпании и седьмым данной модели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что самолет выпущен в 2012 году, и на сегодняшний день судно прошло полную техническую проверку. Сам самолет оснащен винглетами Blended Winglet.

Boeing 737-800NG будет летать как на международных, так и на внутренних маршрутах авиакомпании. Сейчас полетная программа SkyUp увеличилась до более 60 направлений и вместе с открытием границ продолжает увеличиваться. Компания выполняет рейсы в Албанию, Болгарию, Армению, Грецию, Грузию, Францию, Саудовскую Аравию, Черногорию, Хорватию, ОАЭ, Турцию, Казахстан, Узбекистан, на острова Мадейра и Кипр.

Новый самолет дополняет флот SkyUp Airlines, который теперь включает: два Boeing 737-700 NG на 149 мест; семь Boeing 737-800 NG на 189 мест; четыре Boeing 737-900 ER на 215 мест. К концу лета SkyUp ожидает прибытие еще одного самолета.

Справка Finance.ua: