Госдолг США достиг потолка. Минфин приступил к «экстраординарным» мерам

Минфин США достиг установленного Конгрессом потолка госдолга и призвал вновь ее поднять.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ведомства обратилась к руководству Конгресса с письмом, заявив, что Минфин приступил к «экстраординарным» мерам по временным займам при отсутствии законодательно утвержденного нового лимита на госдолг.

По ее словам, период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность, которая связана с экономическим влиянием пандемии коронавируса.

«Я при всем уважении призываю Конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и принять меры как можно скорее», – отмечается в тексте письма.

Ранее в США завершили двухлетнее соглашение по прекращению лимита госдолга. Это значит, что его предельное значение снова стало действовать. По данным Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов – 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года. Если Конгресс не решит прекратить действие лимита или не увеличит его, то Минфину придется идти на крайние меры.

Американские власти сталкиваются с подобной ситуацией с 1980-х годов. В ряде случаев федеральному правительству, за исключением отдельных ведомств, приходилось прекращать работу до достижения соглашения между двумя партиями. Только за последние 10 лет такое случалось трижды.