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Google тестирует дешевую версию премиум-подписки на YouTube

Google тестирует дешевую версию премиум-подписки на YouTube

Компания Google тестирует более доступный вариант премиум-подписки на YouTube, который предлагает только просмотр без рекламы. Другие опции, такие как офлайн-загрузка или фоновое воспроизведение будут недоступными.

Об этом сообщило издание The Verge.

Новый план Premium Lite в настоящее время проходит испытания в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

YouTube сообщает, что текущая подписка находится на экспериментальной стадии и рассматривает возможность расширения планов на основе отзывов аудитории.

Premium Lite стоит 6,99 евро в месяц. Для сравнения, существующий план YouTube Premium стоит в Европе 11,99 евро.

По материалам The page
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