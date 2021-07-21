Google тестирует дешевую версию премиум-подписки на YouTube

Компания Google тестирует более доступный вариант премиум-подписки на YouTube, который предлагает только просмотр без рекламы. Другие опции, такие как офлайн-загрузка или фоновое воспроизведение будут недоступными.
Об этом сообщило издание The Verge.
Новый план Premium Lite в настоящее время проходит испытания в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.
YouTube сообщает, что текущая подписка находится на экспериментальной стадии и рассматривает возможность расширения планов на основе отзывов аудитории.
Premium Lite стоит 6,99 евро в месяц. Для сравнения, существующий план YouTube Premium стоит в Европе 11,99 евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1455 7
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 653 5
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1203 5
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 981 4
Включаются ли в состав дохода собственные средства ФЛП на расчетном счете - пояснения ГНСПозавчера, 19:00 - 2327 4
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированыВчера, 09:00 - 2260
Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грнВчера, 14:43 - 1881
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 1735 1
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1455 7
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1203 5
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 538 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 968 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1601 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1572 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 837