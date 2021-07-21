Рынок новых легковых авто в июле показал рост: какие машины покупали украинцы

В июле 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине увеличилось по сравнению с прошлогодним показателем на 16 процентов. За месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 9768 авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лучший результат на рынке вновь продемонстрировала японская марка Toyota, 1535 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, что на 34% больше, чем год назад.
На втором месте, как и в предыдущем месяце, французская Renault. По сравнению с июлем 2020 года спрос на автомобили этой марки уменьшился почти на 10% до 1301 шт.
Третью строчку рейтинга с 87-процентным ростом уверенно заняла Kia. За месяц 800 новых авто этой корейской марки пополнили украинский автопарк.
Skoda продемонстрировала четвертый результат – 618 регистраций и прибавила 35% к показателю июля прошлого года.
Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 5% Hyundai – 465 шт.
Инфографика: Укравтопром
Также в десятку самых популярных марок июля попали: Volkswagen – 452 ед. (+25%); Nissan – 439 ед. (+32%); Chery – 412 ед. (+91%); Mitsubishi – 411 ед. (+70%); Suzuki – 384 ед. (+9%).
Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Toyota RAV4, в течение июля автомобили этой модели получили 659 регистрационных номеров.
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