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Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированы

Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированы

ВР приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет», направленный на легализацию и детенизацию доходов и имущества физических лиц, сокрытых от налогообложения.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Львовской области.

Закон определяет перечень и объем активов, которые могут быть задекларированы.

Декларированию будут подлежать:

  • валютные ценности (кроме средств в наличной форме),
  • ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства,
  • доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящиеся как в Украине, так и за границей, которые были приобретены до 1 января 2021 года и которые в момент их получения подлежали налогообложению в Украине, но с них не были уплачены налоги и сборы.

То есть активы, приобретенные после 1 января 2021 года, подлежат налогообложению в обычном порядке — получив доход с источником происхождения из Украины или за ее пределами, плательщик налога обязан в конце года подать декларацию и уплатить налог.

Не могут быть объектами декларирования наличные средства, а также активы, приобретенные декларантом вследствие совершения уголовных правонарушений, а также активы декларанта, которые находятся на счетах финансовых учреждений и/или расположены на территории страны, признанной государством-агрессором, или имеют источник происхождения из такой страны.

Законом четко определен перечень и объем активов, источники получения которых в случае неиспользования физическим лицом права на подачу добровольной декларации считаются такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, в частности, в части определения стоимости недвижимого имущества. Среди них:

  • квартиры общей площадью, не превышающей 120 кв. м., или имущественные права на такую квартиру;
  • жилые дома общей площадью, не превышающей 240 кв. м., или недостроенные дома такой же площади (при условии наличия права собственности на земельный участок);
  • нежилые здания некоммерческого назначения или недостроенные жилые здания некоммерческого назначения площадью до 60 кв. м.;
  • земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенные Земельным кодексом Украины;
  • одно транспортное средство личного некоммерческого использования, за исключением транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 и более человек, легкового автомобиля с объемом двигателя не менее 3 тыс. куб. см или среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной зарплаты, мотоцикла с объемом двигателя более 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера, право собственности на которые было зарегистрировано на момент декларирования;
  • другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тыс. грн.

Начисление и уплата сбора со специального добровольного декларирования в отношении таких активов не осуществляется.

Пример. Если лицо работало неофициально или получало зарплату «в конверте», но общая сумма его дохода не превысила 400 тыс. грн. или же оно приобрело квартиру площадью до 120 кв. м. до 1 января 2021 года, оно может воздержаться от подачи декларации. Даже в таком случае соответствующие активы будут считаться такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством.

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По материалам Finance.UA
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