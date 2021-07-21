Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированы

ВР приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет», направленный на легализацию и детенизацию доходов и имущества физических лиц, сокрытых от налогообложения.
Об этом информирует Главное управление ГНС в Львовской области.
Закон определяет перечень и объем активов, которые могут быть задекларированы.
Декларированию будут подлежать:
То есть активы, приобретенные после 1 января 2021 года, подлежат налогообложению в обычном порядке — получив доход с источником происхождения из Украины или за ее пределами, плательщик налога обязан в конце года подать декларацию и уплатить налог.
Не могут быть объектами декларирования наличные средства, а также активы, приобретенные декларантом вследствие совершения уголовных правонарушений, а также активы декларанта, которые находятся на счетах финансовых учреждений и/или расположены на территории страны, признанной государством-агрессором, или имеют источник происхождения из такой страны.
Законом четко определен перечень и объем активов, источники получения которых в случае неиспользования физическим лицом права на подачу добровольной декларации считаются такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, в частности, в части определения стоимости недвижимого имущества. Среди них:
Начисление и уплата сбора со специального добровольного декларирования в отношении таких активов не осуществляется.
Пример. Если лицо работало неофициально или получало зарплату «в конверте», но общая сумма его дохода не превысила 400 тыс. грн. или же оно приобрело квартиру площадью до 120 кв. м. до 1 января 2021 года, оно может воздержаться от подачи декларации. Даже в таком случае соответствующие активы будут считаться такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством.
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