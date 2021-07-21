Объем проблемных кредитов сократился на ₴25 миллиардов - НБУ

Объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился за январь-июнь 2021 года на 25 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
Отмечается, что доля неработающих кредитов (NPL) сократилась за полугодие на 3.8 п. п., с 41,0% до 37,2%. Это является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.
Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.
Государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов на почти 15 млрд грн, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.
Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.
Инфографика: НБУ
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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