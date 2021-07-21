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Суд отменил арест недвижимости банка «Аркада»

Суд отменил арест недвижимости банка «Аркада»

Киевский апелляционный суд 22 июля отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 28 января, которым был наложен арест на земельные участки и помещения банка «Аркада».

Об этом говорится в решении суда, которым тот удовлетворил соответствующее ходатайство ликвидатора банка Ильи Луньо.

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При этом еще 1 июля Шевченковский райсуд Киева пересмотрел и отменил свое же решение от 28 января в части ареста блока социально-бытового обслуживания № 1 на улице Елизаветы Чавдар, 32 в Киеве. Следственный судья тогда отметил в решении, что не нашел в данных расследования аргументов, оправдывающих арест этого объекта.

Отметим также, что 19 апреля Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вклада физлиц и отменить арест 2 марта главного здания банка «Аркада» на улице Ольгинской в Киеве.

Напомним, что 7 июля аукцион по продаже этого здания в очередной раз не состоялся, несмотря на то, что цена лота была снижена на 30% по сравнению с предыдущим аукционом 14 июня до 428,2 млн грн.

Банк «Аркада», специализировавшийся на финансировании строительства жилых комплексов в Киеве, был признан Нацбанком Украины неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Спустя месяц его решили ликвидировать, срок ликвидации пока установлен на три года.

Справка Finance.ua:

  • банк «Аркада» остановил строительство трех жилых массивов в Киеве («Патриотики», «Эврики», «Патриотики на озерах»), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Строительство 39 домов «заморожено» уже несколько лет;
  • 25 августа 2020 года правление НБУ приняло решение об отнесении банка «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня;
  • Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Национальный банк Украины и Киевская городская государственная администрация подписали меморандум для решения вопроса достройки жилья «Аркады».
По материалам Дело
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