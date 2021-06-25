Инвесторы «Аркады» митингуют в центре Киева

В Киеве проходит автомитинг обманутых инвесторов банка «Аркада».
Об этом сообщает Укринформ.
Около сотни автомобилистов-участников митинга частично заблокировали дорожное движение в правительственном квартале. В то же время еще около сотни митингующих пришли под Кабинет Министров с флагами «Инвесторы банка „Аркада“», а также со стягами Украины.
Фото: Укринформ
Они держат в руках плакаты: «Хватит ждать! Надо строить!», «Инвесторы требуют свои квартиры», «Требуем кредит 3,6 млрд грн», «Требуем: достройка за 3 года».
Кроме этого, инвесторы поставили перед зданием правительства инсталляцию, состоящую из имитации дома, двух железные фигурок людей с плакатами: «Я хочу жить в своей квартире» и «Нам нужен льготный кредит на достройку», а также 3D-надписи «3,6 млрд. грн», сделанной из пенопласта.
Фото: Укринформ
Они также развернули баннеры со своими требованиями, среди которых, в частности, выкуп свободных площадей по государственным программам, достройка 39 домов за три года.
Вкладчики намерены обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому и чиновникам за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патриотика» и «Эврика».
После автомобильного митинга инвесторы «Аркады» планируют собраться на митинг у офиса Президента.
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