Инвесторы «Аркады» митингуют в центре Киева

В Киеве проходит автомитинг обманутых инвесторов банка «Аркада».

Об этом сообщает Укринформ.

Около сотни автомобилистов-участников митинга частично заблокировали дорожное движение в правительственном квартале. В то же время еще около сотни митингующих пришли под Кабинет Министров с флагами «Инвесторы банка „Аркада“», а также со стягами Украины.



Фото: Укринформ

Они держат в руках плакаты: «Хватит ждать! Надо строить!», «Инвесторы требуют свои квартиры», «Требуем кредит 3,6 млрд грн», «Требуем: достройка за 3 года».

Кроме этого, инвесторы поставили перед зданием правительства инсталляцию, состоящую из имитации дома, двух железные фигурок людей с плакатами: «Я хочу жить в своей квартире» и «Нам нужен льготный кредит на достройку», а также 3D-надписи «3,6 млрд. грн», сделанной из пенопласта.



Фото: Укринформ

Они также развернули баннеры со своими требованиями, среди которых, в частности, выкуп свободных площадей по государственным программам, достройка 39 домов за три года.

Вкладчики намерены обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому и чиновникам за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патриотика» и «Эврика».

После автомобильного митинга инвесторы «Аркады» планируют собраться на митинг у офиса Президента.

Справка Finance.ua:

Банк «Аркада» остановил строительство трех жилых массивов в Киеве («Патриотики», «Эврики», «Патриотики на озерах»), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Строительство 39 домов «заморожено» уже несколько лет.

25 августа 2020 года правление НБУ приняло решение об отнесении банка «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Национальный банк Украины и Киевская городская государственная администрация подписали меморандум для решения вопроса достройки жилья «Аркады».