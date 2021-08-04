Как определить границы земельного участка

Границы земельного участка в натуре (на местности) закрепляются межевыми знаками. Это осуществляется для того, чтобы определить в натуре (на местности) метрические данные земельного участка, в том числе местонахождение поворотных точек границ земельного участка и закрепить их межевыми знаками.
Чаще всего необходимость в установлении границ земельного участка возникает в случае:
Техническая документация по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) разрабатывается, в отличие от других случаев, без разрешения органов местного самоуправления в случае передачи в собственность или пользование земельного участка государственной или коммунальной собственности, на котором расположен жилой дом, право собственности на который зарегистрировано. Такая техническая документация разрабатывается по заказу собственника жилого дома.
Этапы установления границ земельного участка:
Инженеры-землеустроители сельских (поселковых) советов не имеют права осуществлять работы по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности).
С перечнем землеустроительных организаций, которые предоставляют соответствующие услуги, можно ознакомиться в Государственном реестре сертифицированных инженеров-землеустроителей (на сайте land.gov.ua в разделе «Направления деятельности» — «Сертификация») или в территориальном органе Госгеокадастра.
Межевые знаки не устанавливаются:
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