Как определить границы земельного участка

Границы земельного участка в натуре (на местности) закрепляются межевыми знаками. Это осуществляется для того, чтобы определить в натуре (на местности) метрические данные земельного участка, в том числе местонахождение поворотных точек границ земельного участка и закрепить их межевыми знаками.

Чаще всего необходимость в установлении границ земельного участка возникает в случае:

потери или повреждения ранее установленных межевых знаков;

проведение строительных работ на земельном участке (в т. ч. при установке ограждения земельного участка);

при разрешении межевых споров с владельцами соседних земельных участков;

бурение скважин;

приобретение земельного участка новым собственником и другие.

Техническая документация по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) разрабатывается, в отличие от других случаев, без разрешения органов местного самоуправления в случае передачи в собственность или пользование земельного участка государственной или коммунальной собственности, на котором расположен жилой дом, право собственности на который зарегистрировано. Такая техническая документация разрабатывается по заказу собственника жилого дома.

Этапы установления границ земельного участка:

подготовительные работы — сбор и анализ имеющихся документов по землеустройству, правовых оснований предоставления земельного участка в собственность (пользование), сведений о наличии спорных вопросов относительно границ земельного участка, данных Государственного земельного кадастра и других;

топографо-геодезические работы – выполнение геодезических съемок на местности для определения поворотных точек границ земельных участков и установления межевых знаков;

камеральные работы — обработка данных, полученных в результате проведенных топографо-геодезических работ, работ по землеустройству и составление технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре (на местности);

установление границ земельного участка в натуре (на местности) и закрепление их межевыми знаками.

Инженеры-землеустроители сельских (поселковых) советов не имеют права осуществлять работы по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности).

С перечнем землеустроительных организаций, которые предоставляют соответствующие услуги, можно ознакомиться в Государственном реестре сертифицированных инженеров-землеустроителей (на сайте land.gov.ua в разделе «Направления деятельности» — «Сертификация») или в территориальном органе Госгеокадастра.

Межевые знаки не устанавливаются:

в общих поворотных точках границ смежных земельных участков, на которых ранее установлены межевые знаки;

в местах, где их установка невозможна (на водных объектах, при запрете проведения земляных работ). В таком случае поворотные точки границ земельного участка могут обозначаться маркировкой краской;

в поворотных точках границ земельных участков, которые в определенном законодательством порядке предоставлены (переданы) для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания линейных объектов: сооружений опорных конструкций (опоры, стойки опор) воздушных линий электропередачи, радиорелейных линий и линий связи;

на желание владельца (пользователя) — если границы земельных участков в натуре (на местности) совпадают с естественными и искусственными линейными сооружениями и рубежами (реками, ручьями, каналами, лесополосами, дорогами, дорожными сооружениями, заборами, изгородями, фасадами зданий и другими линейными сооружениями и рубежами тому подобное).

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