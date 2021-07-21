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PayPal планирует подключить крипто-услуги в Великобритании уже в августе

PayPal планирует подключить крипто-услуги в Великобритании уже в августе

Генеральный директор PayPal Дэн Шульман подтвердил, что платежный гигант работает над запуском крипто-сервисов в Великобритании. Если все пойдет по плану, это может произойти уже в следующем месяце.

«Мы собираемся запуститься [с криптовалютами] в Великобритании, возможно, даже в следующем месяце, откроем там торговлю», цитирует слова Шульмана Bitcoinist.

Выступая в среду конференц-колле PayPal о доходах за 2 квартал 2021 года, Шульман сказал, что доволен текущей динамикой на рынках, и компания продолжает внедрять инновационные функции для крипто-поддержки.

«Мы, очевидно, добавляем функции – вы, вероятно, заметили увеличение лимитов до 100 000 долларов в неделю. Мы находимся в процессе одной открытой банковской интеграции, которая расширит возможности более быстрых платежей», – сказал Дэн Шульман.

В конце мая Хосе Фернандес да Понте, вице-президент и генеральный директор PayPal по блокчейну и криптовалютам, объявил о планах включить возможность вывода крипто-средств на сторонние кошельки.

Во время вчерашнего разговора Шульман подтвердил, что компания все еще работает над этим, но он не смог назвать точные сроки:

«Мы сейчас работаем над переводами на сторонние кошельки, и хотим убедиться, что создаем очень плавный процесс для налогов и налоговой отчетности. И поэтому мы изучаем, как интегрировать это как в торговлю, так и в покупку криптовалюты на нашей платформе».

В июне PayPal вместе с Visa стали главными инвесторами венчурной крипто-компании Blockchain Capital.

По материалам Lenta.UA
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