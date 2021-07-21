Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей

Xiaomi заявила о намерении заняться разработкой беспилотных автомобилей. Компания планирует привлечь 500 специалистов к работе в отдельном подразделении.
Об этом пишет Gizmochina.
Xiaomi рассчитывает на патентование собственной технологии беспилотного вождения.
Как отметил глава компании Лэй Цзюнь, их транспорт сможет самостоятельно двигаться по установленному маршруту за счет автономного управления системой. Впрочем, все это будет происходить исключительно в размеченной области.
Напомним, что еще в марте Xiaomi сообщила о намерении войти в бизнес по производству беспилотных автомобилей. Размер первоначальных инвестиций компании на тот момент составлял почти 10 миллиардов юаней.
Через некоторое время Xiaomi приобрела компанию DeepMotion, которая тесно связана с разработками в сфере беспилотного вождения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна относительно доллара с начала года укрепилась почти на 4%7 ч. назад - 305 3
Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг11 ч. назад - 1349 2
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом22 ч. назад - 1569 2
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию9 ч. назад - 922 2
Украинцам объяснили, как вернуть деньги за навязанные контент-услуги на мобильном14 ч. назад - 673 2
Швейцарцы научились ремонтировать дороги без перекрытия движения транспорта19 ч. назад - 1856
Аналитики назвали причину рекордного укрепления курса гривны9 ч. назад - 1593 1
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом22 ч. назад - 1569 2
Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривен6 ч. назад - 1494
Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг11 ч. назад - 1349 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)Вчера, 16:27 - 366
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1357 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1336 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 738
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2331 1