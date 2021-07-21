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Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей

Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей

Xiaomi заявила о намерении заняться разработкой беспилотных автомобилей. Компания планирует привлечь 500 специалистов к работе в отдельном подразделении.

Об этом пишет Gizmochina.

Xiaomi рассчитывает на патентование собственной технологии беспилотного вождения.

Как отметил глава компании Лэй Цзюнь, их транспорт сможет самостоятельно двигаться по установленному маршруту за счет автономного управления системой. Впрочем, все это будет происходить исключительно в размеченной области.

Напомним, что еще в марте Xiaomi сообщила о намерении войти в бизнес по производству беспилотных автомобилей. Размер первоначальных инвестиций компании на тот момент составлял почти 10 миллиардов юаней.

Через некоторое время Xiaomi приобрела компанию DeepMotion, которая тесно связана с разработками в сфере беспилотного вождения.

По материалам РБК-Украина
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