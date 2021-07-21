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Google выпустила приложение для восстановления данных Android-смартфонов

Google выпустила приложение для восстановления данных Android-смартфонов

Разработчики Google выпустили фирменное приложение для быстрого восстановления данных и настройки нового Android-смартфона. Оно во многом дублирует функциональность встроенного в систему инструмента для резервного копирования, но теперь предлагается в виде самостоятельного приложения с возможностью установки из Google Play.

Функция Data Restore Tool входит в состав Android с 2017-го — она доступна при первичной настройке нового смартфона или после сброса на заводские настройки. Теперь же Google выпустила обновлённую версию приложения в фирменном магазине. Утилита предлагает возможность копирования данных со старого смартфона как с помощью кабеля, так и через облачное хранилище.

Согласно описанию в магазине, количество установок Data Restore Tool уже перевалило за миллиард. Стоит отметить, что хотя технически приложение установлено на большинстве современных устройств, обновить его во многих случаях можно только вручную через Google Play.

По материалам 4PDA
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