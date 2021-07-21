«Северный поток-2» готов на 99%

Российский газопровод «Северный поток-2» построен на 99%. Судно Академик Черский полностью завершило свои работы.

Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

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«Трубоукладочное судно Академик Черский полностью выполнило изначально запланированный объем работ для газопровода Северный поток-2. Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа Фортуна продолжает работу на заключительном участке проекта», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля США и ФРГ достигли соглашения в отношении проекта Северный поток-2. В частности, США намерены вводить санкции в отношении России, если решат, что Кремль использует энергетику как геополитическое оружие в ЕС.

Украина, Польша и еще ряд стран соглашение раскритиковали.