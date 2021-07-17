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Во II квартале Минэкономики ожидает рост ВВП на уровне 6%

Во II квартале Минэкономики ожидает рост ВВП на уровне 6%

Во II квартале 2021 года рост ВВП ожидается на уровне около 6%, что позволит в I полугодии выйти на рост ВВП в 1,9%, а по итогам 2021 года — в 4,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Во II квартале этого года рост ВВП ожидается на уровне около 6% (относительно II квартала 2020 года). Это позволит в I полугодии выйти на рост ВВП в 1,9%, а по итогам 2021 года — в 4,1%, что соответствует официальному прогнозу правительства», — говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко, в апреле и мае этого года наблюдался рост промышленности на 13,8% и 5,4%.

«Но основой таких темпов была самая большая пропасть, зафиксированная в соответствующий период прошлого года. А оживление промышленности, которое фиксируем с июня этого года, характеризуется в основном экономическими факторами», — отметил Любченко.

По его словам, рост промышленности на 1,1% в июне формировался именно под воздействием высокой конъюнктуры на внешних рынках, постепенного восстановления спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке. В целом по итогам 6 месяцев 2021 года промышленное производство выросло на 2,1%. Также первый вице-премьер-министр отметил еще одну положительную тенденцию в экономике Украины — увеличение количества людей, которые работают официально.

«Стремительно растет число официально трудоустроенных лиц. За 18 дней мая в ГНС поступило почти 162 тыс. уведомлений относительно трудоустройства, за 18 дней июня — эта цифра уже составляла более 217 тыс., а за 18 дней июля — 232 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество трудоустроенных лиц увеличилось на 22%. Такая динамика официального трудоустройства — важный маркер эффективности компаний и налаживания диалога между государством и бизнесом», — отметил Любченко.

По материалам Укринформ
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