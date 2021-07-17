В Раде назвали три направления, как будут внедрять антиолигархическую реформу

Антиолигархическая реформа в Украине будет внедряться по трем направлениям.

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире программы «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина 24».

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«В первую очередь, это сфера политики. Кроме того, это сфера массмедиа. Третья сфера — монопольное влияние на экономику. Именно по этим трем направлениям будет внедряться определенный ограничительный влияние», — сказал первый вице-спикер.

Стефанчук пояснил, что законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» создает только общие законодательные предпосылки.

В частности, проект закона определяет, кто такой олигарх, обязывает олигарха и его окружения становиться публичными и публично декларироваться.

«Это первый, но не последний шаг», — подчеркнул первый заместитель председателя парламента.

По его словам, политическое направление во внедрении реформы предусматривает законопроекты, связанные с политическим лоббизмом.

«Второе направление массмедийное. Понятно, что здесь будет ряд ограничений, связанных с антимонопольным влиянием на средства массовой информации. СМИ должны оставаться рупором и должны переставать быть пропагандистскими машинами», — добавил Стефанчук.

В то же время третье направление, монопольное влияние на экономику, предусматривает «большой перечень вопросов, связанных с антитрастовое законодательством».

Также напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.

Справка Finance.ua: