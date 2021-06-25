Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что украинские крупные бизнесмены уже начали добровольно отказываться от своих активов в сфере добычи недр, чтобы не попасть в реестр олигархов, который планируется создать по закону, проект которого, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, уже принят в первом чтении.
Об этом он сказал в интервью Forbes.ua, допустив при этом, что к моменту принятия закона все олигархи уже откажутся от своих активов и даже «вернут» часть их государству.
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«Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин», — заявил Данилов.
По его словам, СНБО владеет информацией об истории завладения активами всех олигархов. По мнению секретаря СНБО, это должно мотивировать таких бизнесменов отказываться от активов.
«Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно», — отметил он.
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