В Европе скорость продаж электромобилей выросла вдвое

Продажи электромобилей в Европе во втором квартале 2021 года активно росли. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), доля продаж всех видов электромобилей, включая аккумуляторные (BEV), гибридные (HEV) и гибридные с подзарядкой от электросети (PHEV) к концу июня достигла 35,2%, в то время как годом ранее она составляла 16,8%.

Результаты аналитики:

доля BEV на автомобильном рынке ЕС выросла с 3,5% до 7,5%, доля PHEV – с 3,7% до 8,4%, доля HEV – с 9,6% до 19,3%;

продажи аккумуляторных электрокаров за прошлый квартал выросли на 231,6%, было продано более 210 000 таких электромобилей;

особенно высокий спрос на BEV был в Испании (рост на 372%) и в Германии (357%);

продажи PHEV выросли еще больше – на 255,8% по сравнению с прошлым годом, а всего было продано 235 700 электромобилей данного типа;

самым высоким спрос на PHEV был в Италии, где во втором квартале было продано 21 600 гибридных электромобилей, что на 659,3% больше, чем годом ранее;

в количественном отношении больше всего было продано гибридных электромобилей – более 541 000, это рост на 213,5%.

При этом, отмечают в ACEA, спрос на дизельные и бензиновые автомобили в Европе стабильно падает. Если во втором квартале прошлого года доля бензиновых автомобилей на рынке ЕС составляла 51,9%, а дизельных 29,4%, то во втором квартале нынешнего года эти доли уменьшились до 41,8% и 20,4% соответственно.