В Европе скорость продаж электромобилей выросла вдвое

Продажи электромобилей в Европе во втором квартале 2021 года активно росли. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), доля продаж всех видов электромобилей, включая аккумуляторные (BEV), гибридные (HEV) и гибридные с подзарядкой от электросети (PHEV) к концу июня достигла 35,2%, в то время как годом ранее она составляла 16,8%.
Результаты аналитики:
При этом, отмечают в ACEA, спрос на дизельные и бензиновые автомобили в Европе стабильно падает. Если во втором квартале прошлого года доля бензиновых автомобилей на рынке ЕС составляла 51,9%, а дизельных 29,4%, то во втором квартале нынешнего года эти доли уменьшились до 41,8% и 20,4% соответственно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 45091 6
Высокооплачиваемые вакансии июляВчера, 07:45 - 956 5
Сколько электроэнергии потребляет биткоинВчера, 03:10 - 2636 5
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 2785 3
Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещанияПозавчера, 20:39 - 32332 3
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 45091 6
В Украине появится десяток новых профессийВчера, 10:00 - 3213 3
Инфляция в мире бьет рекорды: причиныВчера, 05:19 - 2790 2
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 2785 3
Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысячВчера, 17:03 - 1485
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 765 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 841 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 511
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1622
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1060 3