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«Кернел» снизил продажи подсолнечного масла на 44%

«Кернел» снизил продажи подсолнечного масла на 44%

Агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского в IV квартале 2021 года финансового года продал 273 тыс. тонн. подсолнечного масла, что на 44% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, передает УНН.

Также сообщается, что объемы экспорта зерна снизились на 10%, составив 1 млн 667 тыс. тонн

Перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине увеличилась всего на 1%.

Помимо финансовых, агрохолдинг «Кернел» терпит и репутационные потери. На компанию Веревского массово жалуются фермеры с разных регионов Украины, обвиняя в махинациях. Но наиболее резонансным стало заявление вдовы покойного нардепа Валерия Давыденко Людмилы о причастности людей Веревского к захвату их семейной агрокомпании “Агродом” в Черниговской области.

У Веревского обвинения отрицают, но пояснить, зачем создали клон на компанию Давыденко, с таким же названием, но незаметной точкой в конце (“Агродом.”) — не могут. УНН был свидетелем событий, когда паевики едва не побили людей Веревского, когда узнали о махинациях.

По материалам УНН
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