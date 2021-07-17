В Канаде могут ввести национальную цифровую валюту

Аналитики Центрального банка Канады рассказали о возможных условиях, при которых страна введет цифровую национальную валюту. Они считают, что она принесет пользу населению, разрушив монополию крупных технологических компаний и банков.

Зачем? По мнению экспертов, цифровая валюта (CBDC) может выступить взвешенным решением в ограничении рыночной власти ІТ-гигантов и против влияния извне, как минимум, в сфере платежей.

Преимущества для населения. Владельцы цифровой валюты смогут хранить средства без риска и необходимости в посредничестве кредитных организаций. Благодаря CBDC они смогут обойтись без кредитных карт, эмитенты которых чаще всего становятся объектами расследований антимонопольных органов, отмечают аналитики Центробанка Канады в докладе “Позитивный сценарий CBDC”.

Конечно, эксперты и аналитики Центробанка не забыли упомянуть и о рисках, которые несет введение цифровой валюты. Преимущественно они выделили следующие из них: