Впервые в истории: госдолг в еврозоне превысил 100% ВВП

Соотношение государственного долга к ВВП в еврозоне впервые превысило 100%, согласно аналитике за I квартал 2021 года. В частности, в евро зоне оно составляло 100,5%, а в странах ЕС – 92,9%.
Почему соотношение возросло? Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:
Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 года было зафиксировано в:
Соотношение государственного долга к ВВП, на конец I квартала 2021 года, в процентах. Евростат
Самое низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:
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