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Впервые в истории: госдолг в еврозоне превысил 100% ВВП

Впервые в истории: госдолг в еврозоне превысил 100% ВВП

Соотношение государственного долга к ВВП в еврозоне впервые превысило 100%, согласно аналитике за I квартал 2021 года. В частности, в евро зоне оно составляло 100,5%, а в странах ЕС – 92,9%.

Почему соотношение возросло? Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:

  • меры политики по смягчению экономических и социальных последствий влияния пандемии коронавируса;
  • меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 года было зафиксировано в:

  • Греции – 209,3%,
  • Италии – 160,0%,
  • Португалии – 137,2%,
  • Кипре – 125,7%,
  • Испании – 125,2%,
  • Бельгии – 118,6%,
  • Франции – 118,0%.


Соотношение государственного долга к ВВП, на конец I квартала 2021 года, в процентах. Евростат

Самое низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:

  • Эстонии – 18,5%,
  • Болгарии – 25,1%,
  • Люксембурге – 28,1%.
По материалам Телеканал 24
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