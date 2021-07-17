Впервые в истории: госдолг в еврозоне превысил 100% ВВП

Соотношение государственного долга к ВВП в еврозоне впервые превысило 100%, согласно аналитике за I квартал 2021 года. В частности, в евро зоне оно составляло 100,5%, а в странах ЕС – 92,9%.

Почему соотношение возросло? Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:

меры политики по смягчению экономических и социальных последствий влияния пандемии коронавируса;

меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 года было зафиксировано в:

Греции – 209,3%,

Италии – 160,0%,

Португалии – 137,2%,

Кипре – 125,7%,

Испании – 125,2%,

Бельгии – 118,6%,

Франции – 118,0%.



Соотношение государственного долга к ВВП, на конец I квартала 2021 года, в процентах. Евростат

Самое низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в: